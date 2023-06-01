ホンダがEV（電気自動車）の普及に向けて、商業施設での充電インフラの導入を拡大します。さいたま市の商業施設「ホームズさいたま中央店」の駐車場に設置されているのは、ホンダが2025年9月から提供しているEV向けの充電サービス「Honda Charge」に対応した充電器です。アプリと連携し、充電スポットの位置の検索から充電、支払いまでを一つの操作で完結できます（CHAdeMO規格に対応した車種対象）。ホンダは現在約200カ所の充電