日本天文学会は、歴史的に貴重な天文学関連の史跡や物品を認定する日本天文遺産に、日本初の赤外線観測専用望遠鏡「上松（あげまつ）赤外線望遠鏡」など２件を新たに選んだと発表した。赤外線望遠鏡は、天体からの赤外線を観測するもので、宇宙空間のガスやちりなどに遮られて可視光では見えない天体の観測に適している。上松赤外線望遠鏡は、１９７０年代前半に長野県上松町にあった京都大の施設で本格的な運用が始まり、彗星