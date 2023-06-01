【イスタンブール共同】米ニュースサイト、アクシオスは3日、イラン中部コムのイスラム聖職者でつくる「専門家会議」の施設では攻撃時、最高指導者の後継者を選ぶ投票が行われていたと報じた。イスラエル国防当局者の話としている。