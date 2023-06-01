3日、ミャンマー最大都市ヤンゴンのガソリンスタンドで列をつくる車（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー軍事政権は3日の国営放送で、米国とイスラエルによるイラン攻撃で緊迫する中東情勢を受け、7日から自動車の使用を制限すると発表した。ガソリンの価格高騰や不足を見込み、節約を促す措置。期限は明らかにしていない。発表によると、ナンバープレートの最初の数字が偶数であれば偶数の日に、奇数であれば奇数の日にそれぞ