人は、どこまで“記憶”を信じられるのか――。3日に放送された日本テレビ系バラエティ番組『X秒後の新世界』(毎週火曜22:00〜)では、「人は、久しぶりに会う相手が赤の他人でも気付かないのか?」を検証。思い出話に花を咲かせながらも違和感を抱き続けたリアクションは、人間の記憶のあいまいさを浮き彫りにした。東貴博人間は、何かを覚えた直後からそれを忘れていき、1カ月後には約8割を忘れているという。そこで番組では、何十