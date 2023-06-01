ボートレース福岡の「ニッカン・コム杯」は３日、予選最終日となる４日目が行われた。厳しい水面コンディションの中で行われた４日目は７Ｒまで１枠が未勝利。馬場剛（３３＝東京）は、そんな中で迎えた８Ｒでインからコンマ１１のトップスタートを決めて逃げ切り。予選最終日を１、２着にまとめて準優１１Ｒの２枠を手にした。安定板が装着され、調整に苦戦する選手も見られたが「ペラをやって足は良くなっている。バランス