3日のニューヨーク株式市場は、イラン情勢の混迷で原油供給の不安が高まっていることなどから、取引開始直後から株価が急落しています。値下げ幅は一時、1200ドルを超えています。原油価格の指標となるアメリカのWTI原油先物価格は、一時、前の日より8％ほど高い、1バレル＝77ドル台をつけています。