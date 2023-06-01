2026年も初任給をアップすると発表した、「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリングで、一足早い入社式が行われました。ファーストリテイリング・柳井正会長兼社長：自分への投資だと思って徹底的に学び、実行してほしい。結局、誰が何を言っても自分の人生は自分で生きるしかない。入社式には500人の新入社員が参加し、柳井会長から激励のメッセージが送られました。ファーストリテイリングは、実践的に経営を学ぶ長期イ