【HAMON】 3月4日 発売予定 価格： 59,400円 1,430円（専用替芯） 一般的に、社名をそのまま冠したシリーズはハードウェアでもファッションでも、あるいは腕時計でも、社運をかけたフラッグシップシリーズとして設定されることが多い。 3月4日にゼブラが新たなブランド「THE ZEBRA」として立ち上げ、第1弾の商品として発売する油性ボー