Mr.Childrenが、3月25日にリリースするニューアルバム『産声』より、タイトル曲「産声」を本日3月4日に先行配信。また、本日20時には同曲のMVがプレミア公開される。 （関連：Mr.Children & Mrs. GREEN APPLE平成と令和の“国民的バンド”が『Mステ』で見せた継承と共鳴のドラマ） 本作のレコーディングには、世武裕子（Pf）、山本拓夫（Sax/Fl）、西村浩二（Tr）、半田信英（Tb）が参加している。