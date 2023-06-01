【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mr.Childrenが、3月25日に発売を控える通算22枚目のニューアルバム『産声』から、アルバムタイトル曲「産声」を3月4日に先行配信リリース。同日20時には同楽曲のMVがYouTubeにてプレミア公開される。 ■MVは3月4日20時にプレミア公開 本作のレコーディングには、世武裕子（Piano）、山本拓夫（Sax、Flute）西村浩二（Trumpet）、半田信英（Trombone）が参加。Cover A