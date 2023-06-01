2001（平成13）年3月4日、競馬ブームの立役者で、前年に30歳で死んだ人気馬、ハイセイコーを記念する銅像の除幕式が千葉県船橋市の中山競馬場で行われた。像は台座を合わせると約2メートルで、あごを引いて力強く歩く姿。大井競馬でデビューしたハイセイコーが初めて中山で走ったのは1973年3月4日だった。