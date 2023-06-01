「ONEPIECE」の114巻（（C）尾田栄一郎/集英社）漫画家尾田栄一郎さんが描く人気作「ONEPIECE（ワンピース）」の最新の単行本114巻が4日発売され、国内外での累計発行部数が6億部を突破したと、版元の集英社が同日発表した。「海賊王」を目指す主人公ルフィらの冒険物語で、1997年から「週刊少年ジャンプ」で連載。国内の累計発行部数は4億5千万部以上となった。