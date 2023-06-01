漫画家の尾田栄一郎氏の人気漫画「ONE PIECE」の114巻が4日に発売され、コミックスの全世界累計発行部数が6億部（日本国内の累計発行部数は4億5000万部以上。海外での累計発行部数は1億5000万部以上）を突破した。これを記念して特別企画と第2回「ONE PIECE」キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」を実施する。出版元の集英社が同日発表した。「ONE PIECE」は、少年モンキー・D・ルフィが、固い絆で結ばれた