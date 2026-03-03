高市首相は衆議院の予算委員会で、原油価格の高騰にともなう電気・ガスの料金について、「直ちに上昇することはない」と述べました。高市首相：今般の事案を受けて、LNG（液化天然ガス）の輸入価格は上昇したとしても、電気・ガス料金が直ちに上昇することはない。物価に与える影響を他のものも含めてよく見ていく。また、高市首相は、政府が補正予算に盛り込んだ2026年3月分までの電気・ガス料金の補助について、「いま直ちに延長