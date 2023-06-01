【炎姫】 3月4日 発売 価格：未定 アクティブゲーミングメディアは、同社が運営するインディゲームブランド「PLAYISM」より、PC用3Dアクション「炎姫」を3月4日に発売する。価格は未定。 本作は、台湾のインディーゲームスタジオCrimson Duskが開発する3Dアクション。日本のアニメに影響を受け、その豊かな表現の完全再現を目指し製作された。本作では