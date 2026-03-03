Image: Apple ゴリッゴリに動かしたい。Appleの新製品発表会2日目に登場したのは、M5 ProとM5 Maxを搭載したMacBook Proです。これで、M5、M5 Pro、M5 Maxの三兄弟が揃い踏みとなります。 Image: Apple M5 Proは、最大20コアのGPUを搭載し、高いグラフィック性能を実現。また、最小ストレージサイズは1TBから