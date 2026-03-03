きょうは桃の節句。幼稚園児が可愛い生きびな様になりました。 【写真を見る】卒園前の思い出作り園児が「生きびなさま」に岐阜・高山市の幼稚園 「♪あかりをつけましょぼんぼりに～」岐阜県の高山短大附属幼稚園では、卒園前の思い出作りに毎年、年長園児が生きびなになる催しを開いています。 代表の園児は手作りの衣装を着せてもらい、お内裏さまや三人官女などに変身。ステージに設けられたひな壇に登り保