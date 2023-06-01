５月末で活動終了する「嵐」が４日、新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリースした。２０２０年のデジタルシングル「ＰａｒｔｙＳｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲。作詞作曲の担当者も明らかとなった。この日０時から配信された「Ｆｉｖｅ」は４分２７秒の新曲。作詞作曲・編曲は、これまで嵐の楽曲を担当してきたＨＩＫＡＲＩ、ＴｏｍｏｋｉＩｓｈｉｚｕｋａの２人であることが明らかに