５月末で活動終了する「嵐」が４日、新デジタルシングル「Ｆｉｖｅ」をリリースした。２０２０年のデジタルシングル「ＰａｒｔｙＳｔａｒｔｅｒｓ」（同年１０月３０日）以来、１９５１日ぶりの新曲お披露目となった。ラストツアー（１３日〜５月３１日）の開幕を前に、この日午前０時に配信された「Ｆｉｖｅ」は４分２７秒の新曲。作詞・作曲は、これまで嵐の楽曲を多数担当してきたＨＩＫＡＲＩ、ＴｏｍｏｋｉＩｓｈｉｚ