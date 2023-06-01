1年間で表紙を飾った回数が最も多かった人を選出する『第3回トップカバーアワード』が、3月4日の“雑誌の日”に発表され、コスプレイヤーのえなこが2024年に続き2年連続で総合1位（大賞）を獲得。また圧倒的な実績と、雑誌文化に与えた影響を鑑み、えなこをアワード初となる「トップカバーアワード殿堂入り」として顕彰する。【写真】全59誌で表紙!!さまざまな表情を見せるえなこ『第3回トップカバーアワード』では、オンライ