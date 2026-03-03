そごう・西武は３日、親会社の米投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」出身で代表取締役の劉勁（りゅうじん）氏（４１）が、４月１日付で社長に就任する人事を発表した。田口広人社長は代表権のない会長となる。社長交代は、親会社だったセブン＆アイ・ホールディングスがフォートレスにそごう・西武を売却した２０２３年以来、約３年ぶりで、ファンド出身者の社長就任は初めて。劉氏は２３年にそごう・