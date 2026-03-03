アメリカのトランプ大統領は2日、イランへの軍事攻撃について「大きな波は間もなく来る」と述べ、さらに大規模な軍事攻撃を行う考えを示しました。トランプ大統領はCNNテレビのインタビューで、イランへの軍事攻撃について「我々はまだ本格的な攻撃を開始していない。大きな波はまだ来ていない。それは間もなく来る」と述べ、今後さらに大規模な軍事攻撃を行う考えを示唆しました。また、トランプ氏は会見の中で「4週間から5週間を