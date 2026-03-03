8年前、福岡県内の自宅で生後11か月の長女に暴行を加え、死亡させた罪に問われた母親の裁判。福岡地裁は無罪を言い渡しました。判決を聞いて涙を流した母親は…無罪判決を受けた母親「家族もみんな信じて待ってくれていましたし、第2子も待っていたので素直に今はほっとしているとしかいえません。辛かったし、それ以上に何でなんだという悔しさ。子どもにも経験させたくないことを経験させてしまったし、自分にとっても辛い時間だ