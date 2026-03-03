アメリカ・イスラエルとイランの攻撃の応酬は長期化する可能性がでてきました。イランでの死者数は787人と大幅に増えたと報じられ、報復攻撃も続いています。トランプ政権を取材しているワシントン支局の山崎さんに聞きます。トランプ大統領はこの軍事作戦の出口は見えているんでしょうか。そこがまるではっきりしないんです。トランプ大統領はSNSに「イラン側が話し合いを求めてきているが、『遅すぎる』と言ってやった」と強気の