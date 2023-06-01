5月末で活動を終了する「嵐」の約5年5カ月ぶりとなる新曲「Five」が4日、デジタルシングルとして配信リリースされた。新曲発表は2020年10月30日配信の「Party Starters」以来となる。新曲「Five」は13日から始まるラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」に向けて制作された楽曲。同時に、ファンを思って作られた背景もあるという。グループの人数の「5」を意味するように、誰ひとり欠けることのなかった5人と、その