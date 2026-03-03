プレミアリーグのマンチェスター・シティがCBの獲得を検討している。『SPORTS BOOM』によると、ターゲットはリーグ1のRCランスに所属するDFサムソン・バイドゥーだ。オーストリア代表の21歳で、レッドブル・ザルツブルクを経て2025年からRCランスに在籍している。現在はハムストリングの負傷で離脱しているが、それまでは主力としてチームに貢献していた。同メディアはバイドゥーについて、身体能力と技術力の高さが融合した現代的