チケット販売大手「ぴあ」は３日、情報誌「とぶ！ぴあ」を創刊すると発表した。４月以降、毎月の刊行を予定し、首都圏や関西、中部の書店や全国の東宝系列の映画館で販売する。同誌はＢ５判約１００ページで、税込み１０００円の予定。紙の一覧性を生かし、映画の上映や演劇、コンサートの公演、展覧会などの情報を網羅する。誌面上にあるＱＲコードから関係するウェブサイトやスマートフォンアプリに「とぶ」ことで、記事の詳