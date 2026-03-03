多くのJリーガーを輩出している大学のサッカー部が、部員5人が違法薬物を使用していたとして無期限の活動停止になりました。違法薬物を使用した疑いがあるのは、流通経済大学の男子サッカー部員5人です。大学によりますと、先月24日、特定の部員が違法薬物を使用している可能性があるとの通報があり、複数の部員に簡易の尿検査を実施したところ、1人から陽性反応が検出されたということです。その後、この部員を含めた5人が「大麻