「プロレス・ドラゴンゲート」（３日、後楽園ホール）アジアタッグ選手権試合が行われ、７２歳の藤波辰爾が異例の挑戦を果たした。新日本時代に共闘したスーパー・ストロング・マシンの実の息子であるストロングマシーン・Ｊと組み、王者組の望月成晃（５６）＆ドン・フジイ（５５）と対戦。望月に腕を極められたＪがタオル投入によるＴＫＯで敗れて王座奪取はならなかったが、今年デビュー５５周年を迎えるレジェンドはドラゴ