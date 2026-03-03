ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」は３日、予選２日目が行われた。照屋厚仁（４１＝兵庫）は３Ｒ、５コースからまくり差して１着。９Ｒは２コースから外マイでバック２番手となったが、２Ｍ鋭く差して清水攻二に並びかけ、２周１Ｍ先取りで逆転。無傷の３連勝を決めた。得点率首位タイで予選最終日に臨む。今節は予選３日制の４日間シリーズ。予選首位通過＝優勝戦１号艇となる。地元優出は２０２４年２月以来遠ざかって