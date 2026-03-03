ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」は３日、予選２日目が行われた。西野雄貴（３６＝徳島）は７Ｒ、２コースから差し切り勝ち。１１Ｒは６コースから最内を差して上位争いに加わると道中競り勝って２着を確保。得点率５位で優勝戦に進むベスト６を懸けて予選最終日に臨む。「前半からはペラの微調整だけど、後半が一番良かったです。全体に良くなってます。中間足や旋回後期が特にいいですね。人より押してます。乗り心地も