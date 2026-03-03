ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」は３日、予選２日目が行われた。小池修平（３０＝大阪）は３号艇の２Ｒ、前づけ艇を入れて４コース発進。１Ｍ差して白星をゲットした。６号艇の８Ｒでは、５コースからまくり差しを決めてダブル白星。機力も本体整備が奏功し「全体的にパワーアップした」と好感触だった。初日は１、６着と極端着取りになったが、２日目連勝で再びリズムアップ。当地は４節連続優出中のドル箱水面。今節