「Studio Display」と、ミニLEDバックライト採用の「Studio Display XDR」 アップルは、新しい「Studio Display」と、ミニLEDバックライト採用の「Studio Display XDR」を発表した。価格は、Studio Displayの標準ガラス仕様が269,800円から、Nano-textureガラスが319,800円から。Studio Display XDRの標準ガラス仕様が549,800円から、Nano-textureガラスが599,800円から。予約注文は3月4日午後11時15分から開始し、3月11日発売