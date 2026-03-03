東京都教育委員会は3日、2月21日に実施された都立日比谷高の入試で数学の出題に誤りがあり、24人を追加合格にしたと発表した。都教委によると、誤りがあったのは関数に関する問題。今月2日、学習塾関係者から同校に指摘があり、確認したところ公表した正答以外にもう一つ正答が存在することが判明した。合格者数は270人から294人に増えた。受験者数は420人だった。