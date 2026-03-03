【MacBook Air（M5）】 3月11日 発売予定 価格13インチモデル：184,800円～ 15インチモデル：219,800円～ Appleは3月2日、ノートPC「MacBook Air」の新モデルを発表した。3月11日発売予定で、価格は184,800円より。 今回の「MacBook Air」では、デザインはそのまま最新チップの「M5」を搭載。10コアのCPU、各コアにニューラルアクセラレ