南種子町の国道で、男性(72)が運転する軽乗用車が停車していた大型トラックに追突し、その後、死亡しました。 種子島警察署によりますと、南種子町中之上の国道58号で、3日午後3時半ごろ、軽乗用車が道路わきに停めてあった無人の大型トラックに追突しました。 この事故で、軽乗用車を運転していた南種子町中之上のパート従業員・佐藤勇二さん（72）が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡しまし