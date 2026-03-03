霧島市の側溝で今月3日、男性（77）が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 霧島警察署によりますと、今月3日午後4時ごろ霧島市隼人町松永で「側溝に人が仰向けで倒れている。意識があるか分からない」と通行人から110番通報がありました。 倒れていたのは、近くに住む無職・溝口寛さん（77）で、現場で死亡が確認されました。 側溝は幅50センチメートル、深さ50センチメートルで、水深10センチ