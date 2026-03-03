ピボット分析東京時間（23:03現在） ドル円 現値157.76高値157.97安値157.15 158.92ハイブレイク 158.45抵抗2 158.10抵抗1 157.63ピボット 157.28支持1 156.81支持2 156.46ローブレイク ユーロ円 現値182.96高値184.33安値182.80 185.46ハイブレイク 184.89抵抗2 183.93抵抗1 183.36ピボット 182.40支持1 181.83支持2 180.87ローブレイク