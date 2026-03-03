各国の長期金利（NY時間09:04）（日本時間23:04）（%） 米2年債 3.543（+0.068） 米10年債4.096（+0.061） 米30年債4.732（+0.053） ドイツ2.784（+0.072） 英国4.520（+0.146） カナダ3.293（+0.081） 豪州4.771（+0.138） 日本2.132（+0.056） ※米債以外は10年物