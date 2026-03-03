きょうの為替市場、海外時間に入ってドル高が強まっており、ドル円は１５８円台を試す展開になっている。東京時間には１５７円台前半で膠着した展開になっていたが、海外時間に入ってドル高が強まっている。 再び中東情勢への懸念からリスク回避の雰囲気が広がっており、原油高・株安・利回り上昇の中、為替市場はドル高が強まっているようだ。トランプ大統領が対イラン戦争で「必要なことは何でもする」と表明したことで、