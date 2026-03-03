神戸はあす4日、敵地でアジア・チャンピオンズリーグ（ACLE）決勝トーナメント1回戦FCソウル戦（韓国）を行う。2月10日に1次リーグで対戦したばかりだが、ミヒャエル・スキッベ監督は「全く違う相手だと思って戦う必要がある。前回とは別の試合になると思う」。その時はKリーグが開幕前だったこと、そして神戸ホームだったことがあり、2―0で勝利した一戦を度外視した。決勝トーナメント1回戦はホーム＆アウェー方式。昨年は山