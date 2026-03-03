ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」は３日、予選２日目が行われた。初日連勝の数原魁（２８＝兵庫）は２日目も４Ｒ、３コースから差して１着。６号艇の１０ＲではＦ艇による恵まれで１着と、味方につけて自身初の開幕４連勝を決めた。「出来すぎですね。追加で来たのに…。こんなことあるんやって思います」とニッコリ。舟足も「バランスが取れて行き足から伸びがいい。みんなの相場が分からないけど、自分では悪くないと