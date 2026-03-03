ボートレース大村の「ＲＳ第４戦スカパー！・ＪＬＣ杯オール進入固定」は３日、優勝戦が行われ、１号艇の山下大輝（２９＝兵庫）が逃げて１着。通算２回目の優勝を飾った。最終日は強風のため１Ｒから安定板装着、３Ｒからは周回短縮で実施。優勝戦、山下はインから伸び返して先マイ。４コースカドから攻めてきた鰐部太空海も受け止めて押し切った。前節、地元尼崎で予選トップ通過ながら準優１号艇でＦ。Ｖ経験はあるも