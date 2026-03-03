ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の秋山眞緒（２３）が２０２６年の秋ツアーをもってグループ及びハロー！プロジェクトを卒業することを３日、発表した。秋山は「私、秋山眞緒は２０２６年の秋ツアーをもって、つばきファクトリー及びハロー！プロジェクトを卒業いたします。突然の発表で驚かせてしまっていたら、ごめんなさい」と発表。「私を愛してくださった皆様にこの発表をするのは、すごく