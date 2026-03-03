ボートレース徳山の「日本財団会長杯争奪戦」は３日、準優進出戦が行われた。三村岳人（２６＝岡山）は準優進出戦９Ｒ、５コースからスリット先制も１Ｍの攻めは不発に終わり、バックでは５番手。それでも２Ｍ切り込んで２着に食い込み準優に駒を進めた。「ペラを外していた。余裕はあるし、いいとは思うけど、初日や２日目の方が良かった。行き足、伸び寄りでバランスは取れている。もう少しパンチを出せるように調整する」。