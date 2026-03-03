ソフトバンクのロベルト・オスナ投手（３１）が３日、ヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイ）で今季初実戦となる登板を果たし、１回を無失点に抑えた。７回に登板したオスナは先頭の赤羽に四球を与えると続く古賀には右前打を許してピンチを背負った。だが、ここから二死までこぎ着けると最後は岩田から空振り三振を奪い、無失点で切り抜けた。この日の最速は１５４キロを記録。昨年はコンディション不良で６月に戦列を離