腹筋だけでなく体幹も鍛えることが腰周りの贅肉を落とすことにつながります。その理由は、体幹が強化されることで代謝が上がり、ダイエット効果も高まるから。そこで習慣に採り入れたいのが、続けるほど“お腹ペタンコが叶う”ピラティスの簡単エクササイズ【ハンドレッド】です。🌼みるみる腰周りがサイズダウン。１日５回でOK【下腹の凹ませに効く】簡単習慣ハンドレッドお腹周りの筋肉と体幹を丸ごと鍛えるピラティスの