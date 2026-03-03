男性の優しい言葉や行動に心が踊る瞬間、誰にでもありますよね。でも、その甘い態度が本当の愛情なのか、それともただのキープ行動なのか、見極めることって意外と難しいものです。そこで今回は、「君はキープ」が本音であろう注意すべき男性の言動を紹介します。男性の自宅でのデートが続く理由「今度うちに来ない？」という男性からの誘いは、「私が本命だからこそ！」と特別感を覚えてしまうもの。でも、一度立ち止まって考えて