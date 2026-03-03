ドラゴンゲート３日の後楽園大会で、オープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥（２７）がジェイソン・リー（３３）を下し、Ｖ９に成功した。試合はリーのセコンドについた極悪軍「我蛇髑髏」メンバーの介入などもあり、王者が苦戦を強いられる展開が続く。さらにあの手この手のラフ殺法で、ギリギリまで追い込まれた。だが、最後の３カウントは許さない。そして終盤、コーナーに上がったリーを、雪崩式スパニッシュフライ